Foot Macau 4 - FC Belin-Beliet B : 0-1

C’est par la plus petite des marges que les verts se sont imposés en terre médocaine, habituellement hostile.

Sous une chaleur insoutenable et avec seulement un remplaçant, la tâche s’avérait d’emblée compliquée pour les visiteurs. Malgré cela, le FC Belin-Béliet entre bien dans ce match en s’appuyant sur un milieu de terrain solide. La circulation du cuir est fluide et l’attaquant Paul Letue anticipe une mésentente entre le défenseur et le gardien adverse pour ouvrir le score à l’occasion de son dernier match avec son équipe. La seconde période est tout aussi disputée avec quelques occasions.

L’action du match est du côté des Macaudais. L’attaquant adverse intercepte une mauvaise passe belinétoise et s’en va défier seul le portier du FCBB. Éliminant son vis-à-vis, il rate l’occasion de revenir au score en butant sur le défenseur vert et blanc Carlos Borges.

Malgré quelques offensives, le score restera inchangé. Pour la dernière du coach Sylvain Bouchet, ses hommes n’ont pas raté ce rendez-vous important pour terminer cette saison sur une bonne note. Les Vert et blanc accèdent à la Départementale 2 en étant la meilleure défense de D3. Avec 14 victoires, 3 nuls et 3 défaites, c’est une saison largement satisfaisante pour cette équipe qui a brillé dans sa division.

Foot Hasparren – FC Belin-Beliet : 1-3

Le miracle n’a pas eu lieu sur la pelouse des basques d’Hasparren. Malgré un match sérieux de la part des Belinétois, la logique a été respectée et les leaders du championnat se sont imposés.

Pas grand-chose à se mettre sous la dent dans une première mi-temps où les deux équipes se découvrent et gèrent leurs efforts. L’occasion à retenir vient de la part du buteur Alexandre Dupouy qui tergiverse en face à face avec le gardien et ne trouve pas les chemins des filets.

La deuxième mi-temps offre un meilleur spectacle mais commence mal pour les hommes de Jérome Dupy qui encaissent un but dès l’entame de jeu. Piqué au vif, l’effectif est plus incisif et à la 63e minute, Younes El-Azaar s’y prend à deux fois pour essayer de battre le gardien. Ses deux frappes sont repoussées mais le défenseur Jérome Jeantieu se charge de remettre les deux équipes à niveau.

Cette joie sera de courte durée puisque quelques minutes plus tard, les basques profitent d’une erreur défensive pour reprendre l’avantage. En fin de match, sous une chaleur accablante, les verts craquent une troisième fois en encaissant un dernier but de Jonathan Regouffre malchanceux qui trompe son propre gardien.

Malgré cette défaite, les joueurs peuvent être fiers d’avoir réalisé une saison honorable en terminant à la septième place du classement de Régionale 4 en tant que promu.

Tennis : match nul de l’équipe A 3/3, victoire de l’équipe 4 5/2

En ce dimanche de fête des mères, les tennismans de l’équipe 1 et 4 du TC Belin-Béliet se déplaçaient au Barp et à Illats.

Il suffisait d’un match nul pour que l’équipe 1 se maintienne en 4e série. Et c’est chose faite suite à une grande performance de Stéphane Lucas auteur de deux victoires en simple et en double.

Pendant ce temps, l’équipe 4 était en déplacement sur les terres illadaises et a confirmé son excellente forme en enchaînant une seconde victoire consécutive. Le premier match est maîtrisé par le jeune Lilian Sevré qui résiste sans peine à un adversaire d’expérience. La victoire est nette et sans bavure : 6-1 – 6-0.

Le second match mettait à l’honneur Bruno Courcaud. Encore une fois, la victoire est large : 6-1 – 6-0. En bon capitaine, Christophe Jolit se devait de maintenir le cap et de confirmer sa victoire de la semaine dernière. Le vent en poupe, il conclut les victoires en simple après un match disputé : 6-3 – 6-4.

Seule ombre sur le tableau, la défaite d’André Dubois 6-2 – 6-2. En double, Lilian Sevré et Christophe Jolit ont parachevé le tout en confirmant leurs forces par le score de 6-4 – 6-3.