Marmande Cité de la Formation: 20 places pour 100 candidats chez les sportifs !

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La section sport et éducation populaire a le vent en poupe. La dernière née des formations à la Cité de la Formation Marmande organisait une sélection, mardi et mercredi pour les 20 places proposées qui déboucherait sur le diplôme BPJEPS-AGFF, autrement dit Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sportive – Activité Gymnique de la Forme et de la Force. Plus de 100 candidats se sont présentés, filles et garçons, venus de toute la Nouvelle Aquitaine. Le recrutement s’est fait sur la base de tests physiques, endurance, force musculaire, fitness.