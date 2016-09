Cadillac Circulation : photo de groupe samedi sur le pont de Cadillac

Dans le cadre de la préparation d’un document d’explication concernant la « fusion extension » entre les CDC de Podensac, des Coteaux de Garonne et les communes de Paillet, Rions et Lestiac, la population de ce futur territoire est invitée à participer à la photo de groupe qui sera prise sur le pont Eiffel, situé entre Cadillac et Cérons, samedi 17 septembre entre 14h et 15h.

Cela nécessite un plan de circulation alternée sur le pont pendant 1h environ.

Stationnement

Toutes les personnes intéressées sont invitées à stationner leurs véhicules sur les quais en bord de Garonne ou sur les parkings des remparts, en bordure de la D10, à Cadillac.

Elles se rendront ensuite sur le pont en suivant les trottoirs.

Pour de plus amples renseignements sur cette opération : communication@cc-podensac.fr ou 06.20.47.40.98.