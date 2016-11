Face à une formation de Lormont qui a des arguments à faire valoir, les Sallois se devaient de l’emporter pour poursuivre leur marche en avant et ainsi finir de se rassurer avant la longue trêve des confiseurs. C’est chose faite même si les locaux peuvent nourrir des regrets au niveau du réalisme et donc de l’amplitude du score. C’est Joris Cipresso qui par deux fois en première mi-temps va trouver le chemin de la ligne d’essai visiteuse (12’ et 31’), deux réalisations qui permettent aux locaux de virer en tête au changement de camp (12-3).

Lormont à un match en moins

Dès le retour sur le pré, les locaux vendangeaient une énorme occasion, celle d’un hypothétique bonus offensif. Ils ne parvenaient pas à prendre en défaut une défense visiteuse qui ne lâchait rien et laissaient ainsi définitivement tout espoir de victoire bonifiée sur un contre primé des visiteurs à la 70’. Le score était figé, les Lormontais regagnant leur base sans point et voyant les Sallois revenir à leur hauteur au classement. Il restera cependant aux Tangos une occasion de reprendre leurs distances lors de la mise à jour du calendrier, dimanche prochain à Aire/Adour.