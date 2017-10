Lisa Alonso, Audrey Cantaloup, Adline Deschamps, Marylène Grau et Julie Papalia sont étudiantes à l’IFSI, l’école d’infirmières de la Cité de la Formation Professionnelle et envisagent d’effectuer un stage humanitaire de sept semaines au Vietnam, du 16 janvier au 16 mars 2018. Leur objectif est de découvrir une culture de soins différente dans un pays encore en proie aux difficultés après deux décennies de guerre de 1955 à 1975 mais aussi des soucis endémiques de santé publique liée aux maladies infectieuses comme la tuberculose. En sept semaines, elles auraient de quoi apprendre, découvrir, s’intégrer au sein d’un établissement hospitalier à Long Thanh, via l’Association Mission Stages en lien avec la Croix-Rouge du Vietnam. L’offre de soins est relativement faible dans le pays. Les jeunes futures infirmières seront ainsi confrontées à une autre pratique de leur métier.

Mais pour ce faire, il leur faut boucler leur budget qui est tout de même de 10.000€ pour elles cinq. Plusieurs initiatives seront menées à commencer par la quête des dons, via une cagnotte en ligne (1), la création d’une page internet, la vente de pâtisseries sur le marché, des vide-greniers, des soirées en collaboration avec l’association de l’école, du démarchage commercial… Motivées comme elles le sont, rien ne saura les barrer dans leur projet.

Contact : 06.08.70.73.42 ou par mail : Marylene.grau@hotmail.fr

(1) www.leetchi.com/c/solidarite-de-vietnurses

Michel Pradeau