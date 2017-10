Le 31 janvier 2015 au château Menota à Barsac, six hommes armés et cagoulés agressent et ligotent la châtelaine exigeant des objets de valeur et des espèces.

La châtelaine parvient à s’échapper. Les cambrioleurs s’enfuient avec des bijoux et de l’argenterie dans le 4×4 de la propriétaire. Le véhicule force une barrière de péage et est retrouvé par les gendarmes, accidenté, au bord de l’A 62…

À partir du fichier national des empreintes génétiques, les enquêteurs de la section de recherches de Bordeaux ont retrouvé et interpellé en février dernier deux des braqueurs, puis un ancien ouvrier agricole de 37 ans, d’Arsac, qui avait travaillé au château, ainsi que trois autres complices, des codétenus qu’il avait connu lors d’une incarcération.

Âgés de 21 à 37 ans, les six agresseurs présumés, originaires du Bordelais et du Sud-Gironde, ont été mis en examen pour vol en bande organisée avec arme et séquestration et placés en détention provisoire.

De 1 à 4 ans de prison ferme

Six prévenus ont été jugés le jeudi 5 octobre par le tribunal correctionnel de Bordeaux.

Deux frères ont été condamnés l’un à 3 et l’autre à 4 ans de prison ferme et un troisième « exécutant » à 3 ans également.

Le « geôlier » a écopé de 3 ans et le « commanditaire » de l’opération à 4 ans, l’ancien employé du château à 1 an et le sixième prévenu a été relaxé.