Langon Cinéma multiplexe : la décision sera prise à Paris le 16 septembre

C’est le vendredi 16 septembre que la commission nationale d’aménagement commercial examinera en appel le dossier de cinéma multiplexe sur la zone de loisirs de Langon, projet porté par la société Grand Ecran.

Le 6 juin dernier, la commission départementale avait validé la demande formulée par Michel Fridemann avec sept voix pour et une abstention. Au titre des collectivités, Philippe Plagnol votait pour la ville de Langon, Jean-Claude Duménil – le maire de Bieujac – pour la communauté de communes, Laurence Harribey – le maire de Noaillan – pour le SCOT, Christian Daire pour la ville de Toulenne, et un élu représentant le conseil départemental.

La réunion de la dernière chance

L’instance avait donné son feu vert à la troisième mouture du dossier défendu par Michel Fridemann et la société Grand Ecran. Après un projet initial à huit salles, puis à six retoqué par les commissions départementales et nationales, l’entreprise basée à Limoges avait présenté une configuration à cinq salles. Le porteur de projet avait eu l’occasion de s’exprimer devant la CDAC, de même qu’Emmanuel Raymond, gérant du cinéma de centre-ville, et le représentant de l’association des cinémas de proximités de la Gironde.

Depuis, Emmanuel Raymond a fait appel de la décision de la CDAC, de même que l’ACPG et certaines collectivités. C’est toutefois bien l’appel formulé par le gérant du cinéma Les 2 Rio qui justifie l’examen du dossier en CNAC. Les mêmes protagonistes sont appelés à présenter leurs arguments pour ce qui s’apparente à la réunion de la dernière chance.

Ce nouvel épisode devrait en effet marquer l’épilogue de la saga. Face à un nouvel échec, il paraît acquis que Michel Fridemann ne reformulerait pas son dossier de candidature. A l’inverse, s’il devait être validé en l’état par la CNAC, il en serait fini du projet alternatif d’un cinéma moderne en centre-ville.

E. B.