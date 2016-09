Langon Cinéma multiplexe : c'est non

C’est non : le projet de cinéma à cinq salles sur la zone de loisirs de Langon, projet porté par la société Grand Ecran, n’a pas été validé.

La commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) examinait ce vendredi le dossier en appel. Elle s’est prononcé défavorablement, infirmant la décision prise à l’échelle locale.

Je suis très surpris. Je ne comprends pas.

Le maire de Langon, Philippe Plagnol, qui avait fait le déplacement à Paris pour soutenir le projet, exprime sa déception: “Je suis très surpris. Je ne comprends pas. On s’est investi à 100% sur ce dossier, M. Fridemann aussi, c’est une déception et un mauvais coup porté à la ville.”

Pour justifier sa décision, la CNAC a fait valoir le lieu d’implantation du projet -à l’extérieur du centre-ville- et la nuisance aux salles de cinéma installées à proximité.

Le 6 juin dernier, la commission départementale (CDAC) avait validé la demande formulée par Michel Fridemann avec sept voix pour et une abstention. L’instance avait donné son feu vert à la troisième mouture du dossier défendu par Michel Fridemann et la société Grand Ecran. Après un projet initial à huit salles, puis un second à six, successivement retoqués par les commissions départementales et nationales, l’entreprise basée à Limoges avait présenté une configuration à cinq salles.

S’exprimant dans Le Républicain, le PDG de la société Grand Ecran avait fait part de son intention “d’ouvrir le multiplexe à la fin de l’année 2017″.

Emmanuel Raymond, le gérant du cinéma Les 2 Rio et l’association des cinémas de proximité de la Gironde, soutenus par les communes du territoire qui abritent un cinéma, avaient, sans surprise, fait appel du vote de la CDAC..

C’est pourquoi les protagonistes du dossier -au premier rang desquels le porteur de projet, le gérant des 2 Rio, l’ACPG et le maire de Langon- étaient appelés à se présenter ce vendredi à Paris. Avec l’issue que l’on sait désormais.