Langon Cinéma : Langon dans une impasse

Un cinéma moderne et d’une capacité supérieure à celle du Rio : c’est le point commun – et sans doute le seul – des projets portés par Michel Fridemann et la famille Raymond. C’est aussi le vœu des amateurs de cinéma qui s’accordent à ne plus trouver leur compte dans les deux salles des allées Jean-Jaurès.

Ce constat avait émergé de la réunion de concertation tenue en décembre à Bordeaux. Chacun -ou presque- s’accordant à situer à cinq salles la jauge pour un cinéma neuf, les deux candidats à la construction avaient été invités à ficeler leurs dossiers. Le premier présenté, celui de la société Grand écran, avait été validé par la commission départementale en juin, avant d’être retoqué à Paris, le 16 septembre.

Au-delà de la polémique sur les raisons du refus du projet Fridemann – lire Le Républicain du 22 septembre -, la question qui taraude les cinéphiles est résolument pragmatique : Langon finira-t-elle par obtenir ce cinéma que tout le monde appelle de ses vœux ?

Dans son édition du 29 septembre, Le Républicain passe au crible les enjeux de ce dossier : le coût des projets de cinéma, leur implantation, les divergences diplomatiques…