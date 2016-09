Langon Cinéma : l'offre progresse dans la région

L’offre cinématographique dans la région Nouvelle Aquitaine progresse : elle compte 22 écrans de plus qu’en 2014. Les statistiques du centre national de la cinématographie qui ne laissera pas de marbre en Sud-Gironde où le débat a été relancé par le refus opposé au projet de multiplexe de la société Grand Ecran de Michel Fridemann.

En 2015, la région Nouvelle Aquitaine dispose de 226 établissements cinématographiques et 611 écrans actifs, soit une augmentation de 22 écrans par rapport à 2014. Cette augmentation est la plus forte hausse d’écrans observée sur l’ensemble des régions et s’explique par l’ouverture de trois multiplexes dans la région.

L’ensemble des cinémas de la région regroupe 112.270 fauteuils au total. La région compte un fauteuil pour 52 habitants.

La fréquentation en salles en Nouvelle Aquitaine est stable à 8 millions d’entrées en 2015. Les recettes guichets s’élèvent à 104,4M€. En moyenne, un habitant de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes est allé 2,9 fois au cinéma en 2015. 72,1 % des cinémas de la région sont classés Art et Essai; c’est davantage que la moyenne nationale portée à 55,8%. La part de marché des films français atteint 37,4 % contre 35,5 % au niveau national.

Le public aquitain est plus âgé que sur l’ensemble du territoire

43,2% du public de cette région en 2015 ont plus de 50 ans contre 39% sur l’ensemble de la France. Parallèlement, les moins de 35 ans sont proportionnellement moins nombreux à 31,3%, contre 35,8% au plan national. 52,6% des spectateurs de la région sont des femmes, contre 53,4% au plan national.