Cadillac Cinéma : films et chansons en occitan pour les jeunes

Dans le cadre de la 5e édition du Festival Occitan de Bordeaux « Le Mascaret », l’Ostau Occitan (Institut d’Etudes Occitanes de Gironde) et les Calandretas de Barsac et de Pessac organisent une séance cinéma destinée au Jeune Public au Cinéma Lux de Cadillac, dimanche 9 octobre à 16h avec deux films : « Lo Griffalo » et « Lo Pichon Gruffalo ».

Ils sont diffusés en occitan sous-titré en français, d’après les albums jeunesse « Gruffalo » de Julia Donaldson et Axel Scheffer.

16h, Lo Gruffalo (25min). Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent à chaque fois à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo ! Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?

Intermède chanté

16h30 : intermède : chants présentés par les élèves des écoles Calandretas de Siron (Barsac) et de la Dauna (Pessac).

16h45, Lo Pichon Gruffalo (27min). Par une nuit venteuse et agitée, le petit Gruffalo, ignorant la mise en garde de son père, sort à pas de loup dans la neige pour partir à la recherche de la Grande Méchante Souris…

Dimanche 9 octobre à 16h au Cinéma Lux. Tarif unique : 4,20€. Renseignements : stephanie.roy33@free.fr