Un vendredi par mois, le cinéma Eden fait plaisir aux seniors monségurais en organisant un ciné-Seniors, une séance spéciale pour un tarif spécial pour les plus de 60 ans. Vendredi 20 octobre, à 14h30, c’est “Le sens de la fête” qui sera projeté dans la salle obscure située rue Porte du Dropt, à Monségur.

Le film, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, est une comédie se déroulant le temps d’une journée de mariage, et plus précisément, d’une soirée. Le spectateur va suivre depuis les coulisses ce moment unique à travers les regards de plusieurs protagonistes, dont un traiteur, un photographe, un animateur chanteur, des cuisiniers, une brigade de serveurs et bien d’autres acteurs. Jean-Pierre Bacri, Gilles Lelouche et Jean-Paul Rouve font partie du casting.

Si les plus de 60 ans ont le droit à un tarif privilégié (4€), la séance est ouverte à tous. D’ailleurs, après le film, le cinéma offre les boissons chaudes (café, thé, chocolat et jus de fruits) et tous ceux qui le souhaitent apportent des pâtisseries et gâteaux.