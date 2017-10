Le casting pour le prochain film de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, qui sera tourné en Lot-et-Garonne du 18 octobre au 18 novembre, se poursuit.

Ainsi, le Bureau d’Accueil de Tournages du Lot-et-Garonne a fait savoir, ce matin, que plus de 100 nouveau figurants étaient recherchés, des “ouvriers et ouvrières”, âgés entre 25 et 55 ans, résidant entre Clairac et Marmande.

Attention, pour postuler, une seule solution: écrire à l’adresse mail du casting indiquée ci-dessus, en envoyant CV, photos et coordonnées (mail et téléphone):

castingfigurationuam@gmail.com

Préciser dans l’objet “Montceau”