Ecrit et réalisé par Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma, Marielle Gautier et Hugo P. Thomas, Willy 1er est un récit initiatique pas banal. À la mort de son frère jumeau, Willy, 50 ans, quitte pour la première fois ses parents pour s’installer dans le village voisin. Inadapté, Willy part trouver sa place dans un monde qu’il ne connaît pas. Séances suivies d’une rencontre avec Ludovic Boukherma & Zoran Boukherma, cinéastes Lot-et-Garonnais et aussi en présence de Simon Véniel (Assistant Opérateur du film).

Rendez-vous ce vendredi 2 décembre à 21h au Rex.