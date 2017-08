L’association ciné-club La Caza organise un rendez-vous le samedi 30 septembre à la salle communale de Pompéjac.

Dès 18h assemblée générale des adhérent(e)s, puis dès 19h30 auberge espagnole et à 21h, projection-débat en plein air du film «Les Ogres» (comédie dramatique-2h22-France-Réalisation : Léa Fehner), tourné à Lauzun en Lot-et-Garonne et à Villeneuve-sur-Lot.

L’histoire: ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spectacle en bandoulière. Dans nos vies ils apportent le rêve et le désordre. Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé du théâtre et des kilomètres. Mais l’arrivée imminente d’un bébé et le retour d’une ancienne amante vont raviver des blessures que l’on croyait oubliées.

► Séance découverte gratuite. Infos: 06.30.48.37.67.