Lundi 12 décembre, dans la soirée, les élèves de terminales STMG du lycée Val de Garonne sont partis en bus en direction de Paris. Ils étaient 45 lycéens et 5 accompagnateurs dont deux de leurs professeurs, Mme Soulage ainsi que Mme Boutry. Au cours de leur voyage, ils ont visité le Sénat, l’Assemblée Nationale, les Champs Élysées et Montmartre et ont aussi eu la chance de faire du bateau-mouche ainsi qu’un concours de photo lors de leurs virées à Paris. Les élèves ont été accueillis pour une nuit dans une auberge de jeunesse. Ils allaient être de retour très tôt le jeudi 15 décembre à leur établissement scolaire où le petit-déjeuner leur a été chaleureusement offert par le lycée. Ce voyage a été mis en place grâce à un élève de première qui avait rencontré, au mois de Juin, l’attaché parlementaire de Pierre Camani. Il lui avait suggéré de visiter le Sénat et l’Assemblée nationale. C’est ainsi qu’est né le voyage.

Marie-Angélique Hosteins et Clémentine Arquey