Ce dimanche encore, le Stade Blayais s’est facilement imposé en Fédérale 3 et les Nord-Girondins retiendront surtout de leur déplacement à La Couronne le geste technique de Christophe Soulat, qui s’est fait un croc-en-jambe sur un ballon d’essai Sur une superbe passe de Jérémie Etchegaray, le talonneur a pris l’intervalle. Face à l’arrière adverse, il a tenté le crochet mais par manque d’habitude, le Blayais s’est pris les pieds dans le tapis. Élu cagoulin du week-end, Christophe Soulat a préparé sa plaidoirie.

“Christophe, tu as obtenu le trophée de cagoulin du week-end grâce à un superbe crochet raté. Tu penses en réussir un d’ici la fin de saison ?

Ah, ça c’est une autre histoire ! Je vais y travailler mais mon domaine de prédilection, c’est plus la percussion. Mais puisqu’on en parle, c’est un défi que je peux garder en tête pour les prochains matchs.

C’est la première fois de la saison que tu décroches le trophée de cagoulin. Etre le plus titré de la saison, ça pourrait être un objectif ?

Roi du cagoulin, c’est le Graal. Il faut que ça se mérite. Mais honnêtement, sans me vanter, je pense que ça ne m’arrivera pas à tous les matchs. Mes coéquipiers ont eu un coup de chance que je tente le crochet. Le prochain qu’il faut qu’on attrape, c’est Rémi Lamarque. Pour l’instant, il ne l’a pas eu mais il le mériterait bien, lui aussi.

Et la qualification, puisqu’il faut bien redevenir sérieux parfois, vous êtes bien partis pour la décrocher. Comment peut-on expliquer ce début de saison canon, après vos difficultés de la saison passée ?

L’effectif a été bien renforcé avec cinq joueurs de Cognac ou encore Yassine Bougouffa et Baptiste Griffault. Puis, on a eu l’arrivée de deux nouveaux entraîneurs, avec un projet de jeu différent, des blocs plus distincts. On a fait beaucoup plus de préparation physique durant l’intersaison, donc on se déplace mieux. Tout est plus simple. Puis, on engrange de la confiance depuis notre match amical contre Mussidan. Mais il ne faut pas se mentir : je pense aussi que la poule est plus facile que l’an dernier, où on avait des équipes comme Périgueux, Sainte-Foy-la-Grande, etc. En plus, on n’a pas encore affronté les équipes du haut-de-tableau comme Bazas, Floirac, Barbezieux ou Mérignac. On a joué Gujan au premier match, mais les Barbots n’étaient pas au complet.”