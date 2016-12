Le 16 décembre dernier, Marmande a vu passer en son fief l’entraîneur de l’équipe de France d’apnée, Christian Vogler. Rappelons que la France est une des nations les plus fortes du monde en plongée en apnée, que ce soit en mer, en piscine, toutes disciplines confondues, Christian Vogler ayant sous sa coupe plusieurs titrés et recordmen mondiaux. Il était à Marmande pour monter des projets avec Didier Fioramonti et Nadia Beillevert, de l’association environnementale Esprit-Nature-Liberté, et en a profité pour saluer le président de la section apnée du club de plongée, Roland Guézennec, patron de St. Dalfour.