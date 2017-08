Le Républicain : Pourquoi avez-vous rejoint le mouvement En Marche ?

Christelle Dubos : Je me suis engagée en décembre 2016 dans ce mouvement car c’est le dépassement des clivages et cette co-construction des programmes que j’ai trouvés intéressants. Je suis apolitique (sic) : j’ai toujours voté en fonction d’un programme, pas pour un parti. Par le passé, j’ai voté à gauche comme j’ai voté à droite.

Comment s’organise votre semaine de députée ?

Dès septembre, je serai les mardis et mercredis à Paris, soit en commission soit à l’Hémicycle, et le reste de la semaine dans ma circonscription. Il est important pour moi de prendre du temps à rencontrer les acteurs locaux.

Regardez l’Hémicycle, on est beaucoup à être débutants

Pourquoi avoir choisi la commission des affaires économiques, en dépit de votre parcours dans les affaires sociales ?

Les secteurs qui sont débattus dans cette commission représentent bien les besoins de ma circonscription : agriculture, viticulture, tourisme, urbanisme, numérique.

Peut-on se permettre d’être approximatif*, sur des sujets aussi importants que la moralisation de la vie publique ou la réforme du code du travail ?

Sur l’amateurisme, l’opposition en joue beaucoup et c’est son rôle de vouloir nous déstabiliser. Certes, les députés LREM débutent mais ils sont là pour travailler, pas pour faire le buzz. Concernant l’article voté par inattention, il faut voir à quelle vitesse les articles et amendements sont énoncés, cela peut arriver de se tromper. Regardez l’Hémicycle, on est beaucoup à être débutants, y compris dans les rangs adverses. On ne nous a pas fourni un mode d’emploi pour être député. Mais ce qui est sûr, c’est que si l’on va à l’encontre du programme d’Emmanuel Macron, je m’y opposerai.

Le Président a parlé de « pactes avec les territoires » mais les premières mesures annoncées (ex : taxe d’habitation) font bondir les élus locaux…

Nous, ce que l’on veut, c’est laisser les communes travailler entre elles. Les élus locaux ont souvent peur des promesses non-tenues des élus nationaux. On veut être plus proches d’eux mais il faut aussi qu’ils soient plus ouverts.

Si l’on va à l’encontre du programme, je m’y opposerai

Si la réduction du nombre de parlementaires aboutit, est-ce que vous soutiendrez un projet qui devrait tailler dans les circonscriptions rurales ?

Il faut voir comment on va redécouper mais ce projet est essentiel pour que l’on ait un contact direct avec les ministres. Pour ma part, je ne compte pas faire carrière dans la politique, donc bien sûr que je l’approuverai. J’ai plein de choses à apprendre mais je pense aussi en avoir à apporter.

Votre territoire est vaste et vos bureaux sont à Créon. N’est-ce pas un peu loin de Pellegrue et Monségur par exemple ?

Je vais optimiser ma présence en circonscription. Si je dois faire 3/4 d’heure de route pour aller quelque part, j’y passerai la journée. Que les Sud-Girondins se rassurent, je serai présente en circonscription.

Propos recueillis par Yvan Plantey.

(*) : Lors de prises de parole ou lors du vote de l’article 7 ter du projet de moralisation de la vie publique rejeté par la majorité par erreur d’inattention.