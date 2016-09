Langon Christel cuisine l'Île Maurice sur le marché

En passant devant le stand de Christel, installé sur le marché de Langon depuis décembre dernier, les badauds s’attardent du regard sur les mets qui dorent dans la friture. Les gourmands, eux, préfèrent goûter pour se faire une idée. « Au début, les gens étaient curieux, un peu hésitants, constate Christel. Puis, petit à petit, je me suis fait une clientèle. » Accras de morue, beignets de légumes ou plats en sauce, sa cuisine connaît un vrai succès.

Mon rêve, c’est d’ouvrir un restaurant

Arrivée en France il y a huit ans, où elle a suivi son mari « Nono », la Mauricienne de 38 ans se plaît à faire déguster les saveurs de son île. Dans son pays natal, elle possédait déjà un snack. « J’ai une grande passion pour la cuisine, confirme la diplômée d’un CAP. Mon rêve, c’est d’ouvrir un restaurant. » Après avoir travaillé dans un restaurant en Vendée et fait la cuisine dans un château viticole à Portets, la jeune femme a décidé de se lancer sur les marchés – Langon, Tonneins et Saint-Macaire – en créant sa propre entreprise « Pipengaille », en référence à un légume typique de l’Île Maurice.

Vendredi dernier, à Langon, il y avait au menu du rougail saucisses (râgout de saucisses à la sauce tomate épicée), du cari poulet (poulet au curry) et des brochettes de porc massalé (porc avec un mélange d’épices d’origine indienne). Mais la carte change chaque jour. Pour ce vendredi, elle pense mettre du poulet à l’ananas et sûrement un plat de la mer. « Je ne sais pas encore quoi car je fais une cuisine du marché, s’excuse-t-elle. Peut-être du poulpe ? »

Carrefour en plein océan indien, l’Île Maurice est un melting-pot des cultures. Sa cuisine aussi. Les saveurs indiennes et créoles s’y mélangent, mais aussi françaises. On retrouve donc beaucoup de curry et autres épices de la cuisine indienne mais aussi la friture des mets créoles. « Par exemple, le poulet massalé est l’équivalant réunionnais du poulet colombo aux Antilles », compare-t-elle. Dans sa cuisine, on retrouve à la fois du sucré-salé mais aussi du poisson et des fruits de mer comme les gambas. Une cuisine où chacun peut trouver son bonheur.

Commandes au 06.01.49.45.27. Page Facebook : Christel cuisine de l’Ile Maurice et d’ailleurs

Nicolas Gosselin