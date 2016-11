Christoff Fernhout laissera à n’en point douter un souvenir ému aux Foyens, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Le Sud-Africain retourne au pays et il a tenu à marquer de son empreinte sa dernière apparition sous les couleurs foyennes. C’est lui en effet qui marquera les trois derniers essais des siens. Le premier après un gros travail de Matias Vila (40’). Le second sur un exploit personnel à la 52’ et enfin le dernier à la 69’ sur un départ au ras judicieux.

Cinq points bienvenus

Avant cela c’est le “tracteur argentin” (Matias Vila) qui avait montré la voie dès la 13’ puis les jambes et les appuis du jeune Dimitri Audebert qui avaient permis à des locaux pourtant loin d’être toujours bien inspirés de prendre le large et de tourner à 22-10 aux agrumes. L’adversaire n’était pourtant pas venu se jouer la vie à Pierre Lart mais l’essentiel était sauf. Les Foyens chipaient en effet une victoire bonifiée leur permettant de fêter dignement le départ de leur stratège et une deuxième place qu’ils retrouvaient donc une semaine après l’avoir perdue.