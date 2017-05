Samedi 10 juin à 20h30 et dimanche 11 juin à 15h, l’Harmonie Sainte-Cécile de Langon et les chorales Cœurs en Chœur (Langon) et Résonance de Bazas Culture donneront leur grand concert annuel « La Scène en fête » au centre culturel des Carmes à Langon.

Ils seront placés sous la direction de Thierry Bordenave, avec la participation de la soprano Lucie Fouquet.

Une partie des recettes sera reversée à la Maison d’enfants Saint-Joseph de Podensac.

La Scène en fête c’est quelque 150 choristes et musiciens qui donnent chaque année rendez-vous pour partager deux moments de fête.

Ils reprennent ensemble les plus grands standards musicaux avec des arrangements originaux qu’ils enrichissent de nombreux clins d’œil avec toujours le même plaisir et la même envie de faire danser ou fredonner le public.

Tarif unique : 7€, places numérotées. Renseignements: 05.56.63.14.45. Site : www.lescarmes.fr