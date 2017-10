Plus de 300 morts, des maisons, des villes détruites… Le Mexique a subi un terrible tremblements de terre. Chloé Landreau, une jeune Fourquaise y était. Son récit. Poignant.

«Je suis Chloé Landreau, j’ai 17 ans. J’ai la chance d’avoir été choisie par le district du Rotary de Marmande pour effectuer un échange au Mexique. D’ailleurs je remercie Ludovic Valay, responsable jeunesse du district de 1690 de Marmande, pour son soutien. Je suis arrivée à Puebla le 23 août, ma famille d’accueil est venue me récupérer à l’aéroport de Mexico. Puebla est une ville magnifique, les gens sont adorables, chaleureux et très accueillants! Dans la nuit du jeudi 7 septembre, vers minuit, la maison a bougé. J’étais avec mes parents d’accueil. Ils m’ont expliqué qu’il s’agissait d’un tremblement de terre. J’ai eu peur, c’est impressionnant mais s’était sans savoir ce qui allait se produire le mardi 19 septembre. Ce jour-là, en début d’après-midi, un événement tragique va me faire changer ma façon d’apprécier la vie. Ce devait être un jour ordinaire… Je me rends dans mon école à Buap, Bachillerato 5 de Mayo. Dans l’après-midi après le cours de littérature, notre professeur d’histoire Mme Cynthia Jaramillo nous demande de réaliser un travail de groupe. Il s’agit d’un exposé sur la guerre de Granada. Elle nous propose de nous installer dehors si nous le souhaitons.

«C’est long, ça tremble, c’est effrayant»

Décidément il n’ont pas fini de me surprendre ces Mexicains. Après réflexion, je pense qu’elle a eu raison puisque quelques minutes plus tard est survenu ce terrible tremblement de terre. J’étais assise sur une pierre quand tout à coup j’ai vu le sol trembler. Au début, je n’ai pas compris mais j’ai très vite réalisé. Tout le monde a paniqué, je me suis précipitée pour prévenir mes camarades de classe de sortir et au même moment, lorsque j’étais dans la salle, elle est au rez-de-chaussée, les murs se sont mis à trembler beaucoup et de plus en plus. c’était effrayant. Je me suis demandée s’ils n’allaient pas s’effondrer, certains se sont fissurés.

C’est difficile à décrire, c’est long quand ça tremble, c’est effrayant, on ne se sent pas en sécurité, on se sent vulnérable. Nous nous sommes tous rejoints au milieu de la cour, je voyais des gens pleurer prévenir leurs parents. J’ai prévenu ma famille également par WhatsApp (comme quoi il faut nous laisser nos téléphones, même en cours, comme au Mexique!). Puis, le directeur a décidé de nous laisser partir à notre domicile avec un adulte pour être en sécurité. Je suis rentrée avec des camarades de classe en voiture. Nous avons traversé le centre de Puebla. C’était tragique. Des maisons détruites, des édifices effondrés, des églises partiellement détruites, beaucoup de personnes pleuraient, les visages terrifiés, c’était la panique. Depuis le séisme, pour aider toutes les familles maintenant sans domicile, nous les aidons en collectant un maximum de nourriture, de bouteilles d’eau, de couvertures, de vêtements et tout le nécessaire pour les besoins vitaux. Je participe avec le Rotary-Club de Puebla Industrial, et je représente mon pays la France.

Il y a deux semaines, avec ma famille d’accueil, nous sommes allées à Cholula, un petit village près de Puebla. Il s’y trouve une Basilique magnifique malheureusement le tremblement ne l’a pas épargnée elle s’est effondrée en partie maintenant il me reste des photos souvenirs de ce magnifique lieu de culte. Je profite de chaque instant car d’un moment à l’autre tout peut changer, basculer.

Je suis loin de ceux que j’aime, ma famille, mes amis et mon copain. Ils me manquent mais j’ai choisi d’être ici et je ne regrette pas. Ici, je suis bien entourée mais cette semaine a été particulièrement difficile même si je sais que je ne peux pas me plaindre, je vais bien et ma famille d’accueil et mes nouveaux amis également».

Chloé Landreau