Avec LA 432, ils ont joué à guichets fermés au festival d’Avignon Off. Patrick De Valette, Frédéric Blin, Matthieu Pillard et Ricardo Lo Giudice composent le quatuor fou des Chiche Capon. Ces clowns dédient leur quatrième spectacle à la musique : « LA 432 ».

« Partant du principe que L’Echo du Big Bang est un LA 432, fréquence qui sert de base d’accord à tous les musiciens, on peut donc dire que l’univers s’est formé en musique », explique cette bande de joyeux musiciens.

Il y a le petit chef mégalo et autoritaire, l’ingérable prêt-à-tout en perruque blonde, le géant maladroit et long à la détente, et enfin le vrai musicien, qui tente vainement de cadrer ses trois acolytes fous furieux. Ainsi nous voilà entraînés dans un voyage musical planétaire.

Slameur et chanteur de charme

Tout d’abord, dans l’univers théâtral normatif, défile une panoplie de personnages modelés par leur culture, allant du Nord-Américain toujours à la conquête de ses terres, à l’hindou surexploitant sa fibre sentimentale, en passant par le jazzman surjouant sa performance, le slameur adepte de pataphysique et enfin LE chanteur de charme…

Et puis, afin d’aller au bout du parti pris musical, les Chiche Capon poursuivent le voyage en formant un véritable groupe de musique : ils ne sont pas vraiment musiciens, et tant mieux, leur message n’en résonne que davantage.

Un bon cartoon rempli de gags

Comme à chaque spectacle du quatuor, à l’image d’un bon cartoon rempli de gags, rien ne va comme prévu dans l’histoire des Chiche Capon, et chaque événement accidentel leur rappelle de façon récurrente, leur tendance universelle à l’entropie, la grande équation de l’univers, la dynamique du désordre et du déséquilibre…

Entre parodie burlesque de Bollywood et odyssée galactique, les Chiche Capon promettent l’impossible ; dans un Big Bang théâtral sans pareil.

Pratique

Spectacle vendredi 5 mai à 20h30 au centre culturel des Carmes à Langon. Dès 5 ans. Tarifs : Plein 15€, Pass 12€, réduit 10€. Réservations : 05.56.63.14.45. Site : lescarmes.fr