Dans le cadre de la politique de la ville, l’association La Belle Endormie mène un projet participatif et intergénérationnel sur le cœur de ville et propose à tous les Tonneinquais d’y participer.

Cette aventure Vidéobal invite à la danse les habitants, écoles, associations, commerçants… de 1 à 111 ans.

Comment participer

Choisir un morceau de musique, un lieu, prendre rendez-vous. L’équipe se déplace et filme la personne ou le groupe le temps de leur danse sur leur musique dans le lieu de leur choix. On peut danser seul ou à plusieurs et même sur plusieurs morceaux selon les choix de chacun.

C’est aussi l’occasion pour toutes les associations qui sont présentes sur le quartier de faire découvrir leurs pratiques et de les partager.

Ces films donnent ensuite naissance à des clips à découvrir le 14 avril à la Manoque pour le Grand Vidéobal.

Tournage selon vos disponibilités jusqu’au 15 février.

Renseignements : 06.64.24.39.59. Participation gratuite.