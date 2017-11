Le garage Bagnoles et Bécanes à Podensac accueille ce samedi 4 novembre la soirée « Des cagoules et des paillettes » proposée par l’association Carnivale.

Plusieurs groupes se succéderont sur scène :

Krav Boca

Groupe de hip-hop punk franco-grec (Toulouse-Sparte).

Sheriff Mouloud Y El Zorro Loco

Garage, rock’n'roll et capes à paillettes (Argentino-marocino-bèglais).

Les faux rejetons cachés d’Ivy et de Jello, Sheriff Mouloud Y El Zorro Loco balancent un rock’n'roll garage stupide, incompréhensible et destructeur.

On ne les laisse jouer que dans les rades les plus pourris où leurs odeurs se mêlent parfaitement avec l’alcool frelaté et la sueur de chacal.

Leur destin était tracé, il a suffi d’1, 2, 3 ,4 ! pour allumer la mèche d’une communion unique et puissante, où le langage maternelle est le rock’n'roll.

https://sheriffmouloudyelzorroloco.jimdo.com/

Bizness de la Misère

Noïse punk ambiancé psyché (Bordeaux).

Les copains bordelais issus de (entre autre) Jeanne D4rk et Sleepy john Corbeck, se sont rassemblés dans un nouveau projet où ils jouent une musique captivante, accrocheuse et énergique.

Les voix en français hurlent à la lune, la guitare Syd Barrettienne a rencontré un basse-batterie post punk et le synthé rajoute des petites notes colorées qui vous donnent envie de danser.

Futurs Morts

Coldwave mélancolique post-punk (Villefranche-de-Rouerge).

C’est à la base un duo, Silt et Miquel, qui font aussi partie des groupe Ultrademon et Seasick6.

Ils jouent un post punk parfois épileptique, parfois mélancolique. Aux lignes de basse mélodiques répond une guitare noise aux accents surf, sur des rythmes froids et tendus.

Les paroles sont un Memento Mori, un rappel de notre sort ineluctable, mais aussi une incitation à tirer le meilleur du temps qui nous reste.

La formule du groupe est à géometrie variable, mais une valeur sûre persiste ; ça vous prend aux tripes, ça vous donne envie de vous serrer, de vous aimer, de pleurer, de danser… de Vivre !

https://futursmorts.bandcamp.com/releases

►Samedi 4 novembre à Bagnoles et Bécanes à Podensac. PAF : 2€ d’adhésion à Bagnoles et Bécanes (valables pour l’année) + 3€ d’entrée.