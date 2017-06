Eric et Sandrine Ginhac posent un œil plutôt positif depuis l’ouverture de leur établissement créé il y a maintenant 3 ans. Précisons que l’activité spectacle a démarré depuis un an, les chambres d’hôtes depuis deux ans. « L’envie était de faire de ce lieu un espace culturel en milieu rural ». Eric précise : « C’était un pari. L’originalité de ce lieu est justement qu’il se situe en pleine ruralité et donc on ne doit pas aller à la ville pour voir un événement culturel ». Le fait est que les propriétaires ont tout fait pour que la salle de spectacle soit aussi agréable et fonctionnelle que possible. Au-delà de la simple salle de concert, c’est aussi un lieu de rencontre et d’échanges.

En ce qui concerne la programmation, Eric se sert de son réseau de partenariats avec des associations déjà existantes telle que Staccato et Voix du Sud ; la notoriété du lieu attire aussi spontanément bon nombre de propositions. Tout ceci prend du temps et les journées sont bien remplies car le fonctionnement et l’organisation se font uniquement à deux, plus l’entretien du domaine qui est assez vaste.

En ce qui concerne les projets, il tourne autour d’un futur bal style années 80 avec un orchestre et les 23, 24 et 25 juin l’organisation d’un festival, « Sur la Plage Arrière », 3 jours de musique, un vide-grenier, des animations, 15 groupes sur une scène extérieure et une scène intérieure.

Au programme

Vendredi 23 juin, de 19h à minuit, inauguration et concert d’ouverture de Marc Dessolas et Sylvain Reverte.

Samedi 24, de 8h à 18h : vide-greniers, musique et animations (vélo smoothie, espace bien-être…) ; de 17h à minuit : concerts avec Davy Myrtho (chansons des îles), The Cross Road Project (blues rock), Loula B (pop française), Daguerre (pop rock), Stéphane Mondino (chanson française).

Dimanche 25, de 17h à minuit : DJ les Ryder, Billiz (pop rock), Misstthom (électro), WAT (blues ragga), Paola Vera (jazz), dB Clifford (pop rock) et des surprises…

Tarif concert 1 jour : 15€, 2 jours 25€, 3 jours 30€. Vide-greniers et animation : entrée libre. Contact vide-greniers : Brigitte 06.73.32.86.37, concerts : Sandrine 06.28.33.54.10.