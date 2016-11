CHASSE. Les règles de sécurité pour les battues au gros gibier

Suite aux drames survenus dans la région dans l’exercice de la chasse en battue, il est important de rappeler les règles de sécurité au moment du tir : identifiez formellement le gibier avant de le tirer, ne balayez jamais la ligne de tir avec votre arme; n’épaulez le gibier qu’une fois qu’il aura franchi cet axe. Tirez en respectant strictement la règle des 30 degrés. Ne tirez jamais en direction de la traque. Décharger son arme en fin de traque.

Est-il besoin de rappeler que la forêt n’appartient pas qu’aux chasseurs, elle doit être accessible à tous. Afin d’éviter les risques il serait souhaitable que les chefs de battues avant chaque intervention affichent aux abords des Mairies le calendrier de chasse au gros gibier ainsi que les zones concernées.

Avant chaque battue, les chasseurs doivent s’inscrire et signer le carnet de battue; l’obligation du port de gilet et casquette orange, les codes de sonnerie, les angles de tir et le respect au chef de ligne sontt aussi des règles primordiales pour éviter tout accident.