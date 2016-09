Marmande Chasse: les chiens sont prêts !

Les chasseurs ne seront pas les seuls à « faire » l’ouverture dimanche : il y aura aussi, bien évidemment, leurs chiens. Mais faut-il les préparer à cette grande et longue saison comme des athlètes ? Réponse de Pierre Floiras, président de l’Association Canine Territoriale du Lot-et-Garonne, chasseur et amoureux des chiens lui-même. « Il faut préparer son chien toute l’année, et surtout ne pas le considérer comme un outil pour la chasse, mais comme un être à part entière. Une période de repos est nécessaire, à partir de fin janvier ou février. Ensuite, il faut savoir que depuis 2008, il y a une période d’interdiction de sortie des chiens en forêt, en mai et juin, afin de pas déranger la nidification. A partir de juillet, on peut les sortir progressivement : il ne s’agit pas de les faire courir dans la campagne toute la journée, mais par exemple, moi, je les sors un soir sur deux, voire tous les soirs, pendant environ une heure, histoire de les remettre en condition. Et puis, ils se sont bien reposés, il faut que les coussinets soient un peu aguerris avant la période de chasse. Je rappelle aussi qu’un chien ne transpire pas ; sa seule manière de s’hydrater est de boire ou d’être mouillé, il faut donc penser à amener de l’eau lorsqu’on part chasser».

Sa nourriture doit-elle changer ? « Si le chien chasse tous les jours et longtemps, il faut lui donner un peu plus de protéine, en hiver ».

Les puces et les tiques? « C’est pareil, il faut s’en occuper toute l’année ! ».

Enfin, les chiens sont-ils, eux aussi, impatients avant l’ouverture ? « Oui, ils sentent quand la chasse arrive. Il y a une question de saison, mais c’est avant tout le maître qui lui transmet cette impatience, cette joie, et le chien, qui a une mémoire d’éléphant, voit bien les préparatifs s’intensifier ».