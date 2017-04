Durant le week-end pascal, le Château de Rayne-Vigneau à Bommes devient la scène d’une chasse au trésor de la baronne de Rayne.

Samedi 15 et dimanche 16 avril de 10h à 18h, sans rendez-vous, le Château de Rayne Vigneau vous invite à partir à la conquête du trésor de Catherine de Pontac…

Pierre semi-précieuse d’excellence et vin d’or, ce terroir regorge de richesses. En famille, entre amis, une série d’énigmes vous mènera à découvrir en toute indépendance un Premier Grand Cru Classé de 1855, une manière originale et non académique de visiter ce lieu et de découvrir ce vin.

Trésor trouvé, trésor gardé ! Petits et grands, chacun trouvera son bonheur. Les plus jeunes découvriront leur surprise et pour les majeurs passionnés une dégustation gratuite du Premier Grand Cru Classé 2010 accompagné du second vin : le Madame de Rayne 2010. Un instant d’émotion qui permet de partager les arômes gourmands de ces vins uniques.

Renseignements au 05.56.76.64.05, la chasse au trésor est de 5€ par personne dure 1 heure.