Après 9 concerts à guichets fermés au Palais des Sports de Paris en septembre 2015 et décembre 2016 et une tournée aux quatre coins du monde ayant battu tous les records d’affluence, de New York, Boston, Montréal, Québec, Miami à Los Angeles, de Rio de Janeiro, Santiago de Chili, Buenos Aires, Sao Paulo à Madrid, Moscou, Rabat, et bientôt à Beyrouth, Rome, Cagliari, Sydney, Melbourne, Nouméa, Papeete, Milan, Tel Aviv, Vienne…, Charles Azanavour revient en France l’année prochaine. Il se produira le 27 janvier 2018 à la Bordeaux Métropole Arena à Floirac.

Consacré par CNN en 1998 « Plus grand artiste du siècle », Charles Aznavour est l’auteur de plus de 1.000 chansons, acteur dans plus de 80 films, et il a parcouru le monde en se produisant sur les plus grandes scènes de plus de 94 pays.

Charles Aznavour reçoit aujourd’hui, jeudi 24 août son Etoile sur le Walk of Fame à Los Angeles pour sa formidable carrière.

Sur le Walf of Fame ce jeudi

Il sera le premier auteur, compositeur, interprète français à recevoir cette distinction dans l’histoire du Walk of Fame de Hollywood.

L’Etoile sera située sur le célèbre Hollywood Boulevard, devant Le Pantages Theater, une des plus prestigieuses salles historiques de Los Angeles où Charles Aznavour a chanté à guichets fermés en 2016.

Il est l’artiste français le plus célébré dans le monde par les interprètes internationaux tels que : Elton John, Bob Dylan, Céline Dion, Liza Minnelli, Ray Charles et tant d’autres…

Créée dans les années 70, « She », son succès planétaire, N°1 dans plusieurs pays, a été repris par Elvis Costello pour le film « Coup de Foudre à Notting Hill ».

Places en vente sur tous les réseaux à partir du vendredi 25 août à 10h. Tarifs: de 62 à 238€. Réservations : Box Office, 24 galerie bordelaise à Bordeaux. Tél. : 05.56.48.26.26, box.fr et points de vente habituels