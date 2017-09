Récemment, de nombreux bénévoles du chantier des jeunes avaient rendez-vous au Prieuré, cinquante ans après le début de cette aventure qui pendant des années sera le fil conducteur qui influencera leur devenir d’adulte.

Un public très nombreux a parcouru l’exposition de photos argentiques qui retraçait toute l’évolution de ce chantier et qui a suscité surprise et admiration pour ces adolescents.

Mise à jour des colonnades

C’est en 1967 que l’aventure commence. Le prieuré, appelé « l’ermitage », abritait une salle de catéchisme, des chais et un garage (photo à gauche). Un mur entre le garage et le chai retient alors l’attention d’un adolescent, des colonnes apparaissent imbriquées dans des pierres et des briques. Avec l’autorisation de la paroisse, cet adolescent avec l’aide de deux copains s’attaque au dégagement des colonnes (photo au centre), sans deviner la richesse architecturale qui allait être mise à jour, et dans quelle aventure ils allaient se lancer, rejoints plus tard par d’autres adolescents (es) à majorité macariens. Vont suivre d’autres découvertes et la restauration du bâtiment.

Un groupe de jeunes autonomes

L’ermitage était un lieu où les jeunes aimaient à s’amuser: dès la sortie de l’école et les week-ends ils se retrouvaient à la différence d’autres chantiers de jeunes de vacances qui ne voyaient pas aboutir leur travail. Ainsi au prieuré se sont retrouvés entre-eux des jeunes d’univers différents, sans le regard des parents, dans une démarche en toute autonomie qui les conduira après la restauration à créer un foyer socio-éducatif. C’est le renouvellement des jeunes locaux qui a assuré la continuation de ce chantier pendant dix ans.

Soutiens et financements

Ces jeunes ont trouvé le soutien sur place des artisans locaux qui les ont encouragés à poursuivre en les conseillant au fur et à mesure de l’avancée des travaux et leur prêtant le gros outillage, satisfaits de la mise en valeur de la profession. Au départ les moyens financiers sont inexistants. Pour assurer son autofinancement, les bénévoles présentent des dossiers à la Caisse Nationale des monuments Historiques et sont primés lors de concours en 1968, 1973 et 1976 et surtout le 1er prix en 1970 remis à Paris. Ils recevront deux prix d’encouragement en 1970 et 1971 de la Jeunesse et des Sports. Une subvention annuelle sera versée par la municipalité, ainsi qu’un financement du Conseil Général « les prix nous ont permis de convaincre les Macariens ».

Activités et animations

Des activités et des animations ont été organisées par les bénévoles qui ont permis de créer des liens avec la population et de dynamiser la vie locale : création d’un journal « le Semmacari », mise en place d’un labo photo qui permettra de retracer l’histoire du chantier, l’organisation de soirées (musique, théâtre, apéros concert, participation à un film télévisé, etc…

En 1980, le foyer des jeunes devenu association Le Prieuré accueille des ados dans les pièces réhabilitées en bibliothèque, école de musique, initiation à l’informatique, productions de spectacles, sorties loisirs, etc.

Si les jeunes bénévoles sont maintenant devenus des seniors, ils retrouvés leur âme d’adolescent au cours de ce week-end chargé d’émotions et autant de la part des visiteurs étonnés de la volonté d’entreprise de ces jeunes qui ont réalisé ce que les adultes n’ont pas su faire.

M. B.