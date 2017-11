« Il était cinq heures du matin / On avançait dans les marais / Couverts de brume / J’avais mon fusil dans les mains / Un passereau prenait au loin / De l’altitude / Les chiens pressés marchaient devant / Dans les roseaux… »

Quelle meilleure période que celle de la chasse à la palombe pour rendre hommage à Michel Delpech, disparu l’an passé.

C’est le groupe Éclats d’rire qui reprendra son tube « Le chasseur », le 10 novembre au centre culturel de Captieux lors d’un concert hommage.

Ce groupe de quatre garçons, créé depuis de nombreuses années, est plébiscité, reconnu et apprécié lors de ses multiples tournées.

« Pour un flirt »

Il reprendra ainsi : « Quand j’étais chanteur », « Pour un flirt », «Que Marianne était jolie», « Les divorcés », « Le Loir-et-Cher », « Wight is Wight », « Chez Laurette », entre autres. Et en première partie de spectacle se produiront Les écoliers de Captieux et Grignols.

Concert vendredi 10 novembre, à 20h30 au centre culturel de Captieux. Prix résidents : 10€, extérieurs : 15€, gratuit pour les moins de 18 ans. Réservations : mairie au 05.56.65.60.37 ; office de tourisme de Bazas et Langon.