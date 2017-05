A l’origine, elle s’appelait Semaine du handicap, mais le but était le même: réaliser un travail sur les représentations liées au handicap. La mairie de Marmande a initié cette opération, il y a six ans, avec la Maison de l’Europe, et les deux principaux acteurs sont toujours suivis par de nombreux partenaires, associations, établissements scolaires et entreprises. Et c’est également principalement toujours au cœur de la ville, place Clemenceau, que ces rencontres, ouvertes à tous, vont se dérouler, la semaine prochaine, avec de nombreuses occasions de changer notre regard sur le handicap, quel qu’il soit, sous forme ludique, et même gourmande…

Le programme

Tout va en fait commencer ce samedi 13 mai, grâce aux clubs seniors de la ville, qui organisent de 14h30 à 18h un loto au square de Verdun (salle Henriette-Bounin).

Mardi 16 mai: ciné-débat au Plaza, avec deux projections du film «Patients» de Grand Corps Malade: à 14h30, la séance sera réservée aux seniors et aux scolaires, celle de 20h30 étant tout public (tarif: 5,10€). Un débat sera animé par la délégation 47 de l’Association des Paralysés de France. Du 16 au 21 mai, le Plaza accueille l’exposition photographique «Je suis, je vis» de Silver Mba.

Du 17 au 19 mai, tous les jours de 10h à 18h, diverses associations tiendront des stands sur la place Clemenceau.

Mercredi 17 mai: 15h-18h, initiation aux premiers secours avec la Croix-Rouge; 14h-18h, vente de paniers de légumes et dégustation avec Solincité; 15h-18h, visite guidée gratuite de l’exposition des œuvres de Michelle Devaine au musée Marzelles; 16h, représentation de la chorale participative Hakuna Matata; 18h, inauguration de la manifestation.

Jeudi 18 mai: 9h30-11h30, mini Olympiade; 10h-12h, vente de paniers de légumes et dégustation; 11h30-12h, Batucada; 12h, chorale participative; 13h30-15h30, mini Olympiade; 13h30-14h, Batucada; 14h-18h, vente de paniers de légumes et dégustation; 15h-18h, visite guidée au musée Marzelles; 16h: chorale participative; 17h-17h30, spectacle de chanson signé par le CLAE de l’école Labrunie.

Vendredi 19 mai: 10h-12h: vente de paniers de légumes et dégustation; 12h10-13h30, spectacle par le CLAE de l’école Labrunie; 14h: conférence-débat sur le thème de l’intégration par le sport, avec Perle Bouge, qui a été 7 fois championne de France d’aviron, 4 fois vice-championne du monde et 2 fois médaillée aux Jeux Paralympiques; 14h-18h, vente de paniers de légumes et dégustation; 15h-18h, visite guidée au musée Marzelles; 16h-17h, chorale Hakuna Matata; 17h-17h30, spectacle de l’école Labrunie; 19h30, repas de clôture.

Du mercredi 17 au vendredi 19 mai, tous les jours, possibilité de déjeuner sous chapiteau grâce à l’ASAM (6€ le repas).

Toutes les animations sont gratuites.