Championnats de France de séries territoriales: ouille, ça risque de faire mal

Les Duraquois vont avoir fort à faire dimanche contre Oursbelille/Bordères, champion d’Armagnac-Bigorre, sur le terrain de Grenade sur Adour (40). Après la déception de la finale du Périgord-Agenais perdue contre Villeneuve, on surveillera la capacité du groupe de Vincent Ferraz et Romain Balès à réagir et surtout à passer à autre chose, des phases finales d’un championnat de France étant un moyen de remettre au goût du jour ce genre d’aventure ayant fui le club ces dernières saisons.

Toujours en Promotion, Pont-du-Casse (n°3 du P-A) se mesurera au champion de Midi-Pyrénées, L’Isle en Dodon. Le club Commingeois a éliminé en finale régionale le club de Lauzerte (22-14) grâce notamment à la botte du demi de mêlée Daignan. Le vainqueur de ce match sera opposé ensuite en 16e de finale à celui de Cadaujac – Tartas.

Le champion du Périgord-Agenais Villeneuve livrera son 32e de finale face à Rabastens (n°3 du comité Armagnac-Bigorre).

En 1re série, à suivre le comportement des clubs lot-et-garonnais Castelmoron, Saint-Aubin, Lavardac, notamment ce dernier champion de la division rencontrant dimanche une formation du Limousin.

En Honneur, le P.-A. sera défendu par des clubs dordognots qui ont largement dominé leurs homologues lot-et-garonnais.

Honneur (32e de finale)

Ribérac - Saint Simon à Objat (19) à 15h

Athlétique Gujan Mestras – SP Montesquieu Volvestre à Sainte-Livrade (47) à 15h

SA Rochefort – RC Mussidan à Blaye (33) à 15h30

US Lalinde – Coq Leguevinois à Castelnau Montratier (46) à 16h

US Bardos – Léognan à Morcenx (40) à 15h

Promotion Honneur

L’Isle en Dodon – Pont du Casse à Mauvezin (32) à 15h

Oursbelille/Bordères – Duras à Grenade S/Adour (40) à 15h

Villeneuve s/Lot – Rabastens à Vic-Fezensac (32) à 15h

Pays Médoc – Portets à Saint-Laurent à 15h

1re série

Castelmoron – Seilh Aussonne Fenouillet à Moissac (82) à 16h

Capbreton/Hossegor – Saint Aubin à Éauze (32) à 15h

Lavardac/Barbaste – Cublac/Terrasson à Fumel (47) à 15h

RC Cubzaguais – RC Béarnais Salies Sauveterre à Ychoux (40) à 15h

RC Lège Cap-Ferret – US Montrejeau Gourdan Polignan à Villeneuve-de-Marsan (40) à 15h30

2e série

Stade Bordelais - Vabre à Laroque Timbaut (47) à 15h

Rabastens – Haut Périgord à Souillac (46) à 15h

US Montréal – RC Cancon à Villefranche-du-Queyran (47) à 15h

Stade Athlétique Rabastens Couffouleu – RC Virazeil à Souillac (46) à 15h

US Payzac/Savignac – Entente SP Bruges/Blanquefort à Saint-Astier (24) à 15h

4e série (barrage)

RC Prigontin – AS Cult Pessac Alouette à Grignols (33) à 15h.