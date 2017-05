Championnat de France : les clubs de Côte d'Argent passent tous à la trappe

Honneur : Sûrement usés physiquement et mentalement, les Gujanais sont tombés sur plus forts qu’eux lors de ce 16e de finale, face à une formation de Ribérac qui aura eu raison de leur invincibilité (19-5). Cette unique défaite est donc synonyme de fin de saison pour la formation du Bassin qui évoluera la saison prochaine en Fédérale 3. Ce ne sera malheureusement et vraisemblablement pas le cas de Léognan qui s’est assez lourdement incliné face à Saint-Gaudens (3-40), une formation contre laquelle les Girondins n’ont rien pu faire. Les deux formations girondines en ont terminé avec leur saison.

Promotion : Pays Médoc peut nourrir des regrets à l’issue de ce 16e de finale perdu face à Oursebelille-Bordères (19-15), trois essais pour les Pyrénéens et deux pour les Girondins. Les Médocains sont passés tout près de cette qualification avec un groupe diminué par les absences et alors qu’ils ont abordé cette rencontre sans pression. Ils évolueront quoiqu’il arrive la saison prochaine en Honneur, seul objectif affiché en début de saison, un exercice plutôt réussi au final.

1e série : Comme craint alors que la liste des blessés ne cessait de croître depuis quelques semaines, Lège-Cap-Ferret n’a pas réussi ce qui aurait été un exploit face à Capbreton-Hossegor (18-30), malgré une belle résistance. Fin de l’aventure pour l’équipe du Bassin que l’on retrouvera la saison prochaine en Promotion Honneur, une juste récompense à l’issue d’une excellente saison.

3e série : Les Cazalins, champions du comité, n’ont pas réussi non plus à passer le cap des 16e en s’inclinant face aux Landais de Herm, sortis des barrages. Les Hermois l’ont emporté 22 à 18 et c’est la réussite de leur buteur qui aura fait la différence.

4e série : Les deux représentants du comité sont là aussi passés à la trappe. Grignols n’a rien pu faire face à l’entente Cerdagne-Capcir (32-5) et Pessac Alouette n’a pas fait mieux face à Sainte-Croix Volvestre (20-6). En conclusion, fin de saison un peu précipitée pour l’ensemble des clubs de série.