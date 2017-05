Championnat de France. La bonne santé de la Dordogne en course pour quatre titres

En bonne santé sportive, le rugby dordognot revient au tout premier plan. Tous les voyants sont au vert pour Bergerac, Périgueux, Lalinde (champion du Périgord-Agenais), Ribérac et Mussidan propulsés au niveau supérieur.

Rétrogradée la saison dernière pour raison administrative, l’US Bergerac pousse la porte de l’élite amateur. Son retour en Fédérale 1 a été acquis à Castelsarrasin. Et l’aventure continue pour les troupes de Jérémy Bertin et Rémi Escudier qui ont éliminé Orthez (30-16), le tombeur de Marmande et Arcachon aux tours précédents.

La route pour la conquête du bouclier passera tout d’abord par le stade Robert-Monseau à Saint-Médard-en-Jalles où l‘USB en demi-finale croisera la route du Stade Hendayais (18 juin). Les trois semaines d’interruption paraissent un peu longues à attendre sauf peut-être pour les joueurs exposés à de lourdes chaleurs lors des phases finales. L’autre demi-finale de Fédérale 2 mettra aux prises Orsay à Hyères-Carqueiranne.

Périgueux en quart à Bon-Encontre

En écartant Saint-Paul-les-Dax en huitième de finale (25-21), le CA Périgourdin prolonge lui aussi ce doux rêve de conquérir un titre. En Fédérale 3, à ce stade de la compétition, il confirme son statut de favori, au même titre que Tours, autre épouvantail dans la partie haute du tableau.

Mais avant de se projeter trop loin, la prochaine échéance se nomme Astarac-Bigorre (Miélan-Mirande, Rabastens), le 11 juin, en quart, au stade René Lajunie à Bon-Encontre.

Tout ce qui vient est désormais du bonus pour Damien Costanzo et ses partenaires, promus en Fédérale 2 la saison prochaine… Un futur adversaire de l’US Marmande et de l’US Casteljaloux ?

Trois montées en Fédérale 3 pour la Dordogne

Issus du championnat régional Honneur, les représentants de la Dordogne ont réalisé le coup du chapeau. Après Lalinde accédant en Fédérale 3 grâce à son titre, c’est au tour de Ribérac (finaliste du P-A) et Mussidan d’obtenir leur visa, via leur parcours dans le championnat de France.

En huitième de finale, le CA Ribéracois s’est offert la peau de Condom sur le fil (23-21), avec l’apport de son maître canonnier Mathieu Foppoli, auteur d’une pénalité dans le temps additionnel (80e+4), soit 18 points au total (5 pénalités et 1 drop). Le CAR a opéré à 14 pendant une demi heure après la sortie sur carton rouge (placage jugé dangereux) du talonneur et capitaine Loïc Etropie.

En quart de finale, Ribérac sera opposé aux Basques de Saint-Pée-sur-Nivelle (11 juin), sur le terrain de Cestas.

Mussidan n’a pas lésiné en prenant largement le meilleur sur Saint-Pierre-des-Corps (45-10). Le Club Omnisport Couronnais est le prochain adversaire, à Barbezieux.

Enfin, en 2e série, Payzac-Savignac mène sa barque aussi brillamment. Après avoir éliminé l’Étoile Bugey (Ain) sur le score de 39-32, cet autre club dordognot affrontera le Rugby Olympique de Pantin, club d’Île de France (sur un terrain du Centre).

Pour une place dans le dernier carré du championnat de France !