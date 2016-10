Chambre des métiers : Les artisans appelés à élire leurs représentants

L’artisanat est la première entreprise de France. Et le Lot-et-Garonne ne déroge pas à la règle, avec plus de 8000 artisans. Cependant, ils sont encore assez peu à exprimer leur opinion lors du vote des représentants de la chambre des métiers.

C’est pourquoi, ils sont encouragés à voter dès cette semaine et ce, jusqu’au 14 octobre. Un enjeu important, surtout avec la mise en place de la nouvelle région.

« Plus ils seront nombreux à voter, mieux ils seront représentés et plus la chambre des métiers du Lot-et-Garonne sera écoutée », précise Jean-François Blanchet, actuel trésorier de la chambre des métiers et membre de la liste sortante.

Selon lui, ce vote est capital, notamment sur le long terme. « La chambre des métiers s’occupe de la formation et notamment du CFA d’Agen, le plus important de la région. Les apprentis sont les artisans de demain et 55 % d’entre eux créent une entreprise par la suite. »

Mais la chambre des métiers, ce sont aussi 80 collaborateurs, qui sont prêts à aider les artisans pour leurs formalités administratives, surtout lors de la reprise des entreprises.

Comment voter ?

Si vous êtes artisans, vous avez dû recevoir un courrier en début de semaine. A l’intérieur, vous trouverez les listes et les programmes.

Vous devrez faire votre choix en mettant la liste qui vous correspond dans une petite enveloppe.

Cette dernière est ensuite à intégrer dans l’enveloppe blanche, pré-remplie et déjà affranchie. « Il faut également penser à signer cette enveloppe au dos, sinon le vote sera considéré comme nul », insiste Jean-François Blanchet.

Puis l’envoi doit se faire avant le 14 octobre, le cachet de la poste faisant foi.

Seulement deux listes ont été présentées cette année. L’équipe sortante « Artisans Citoyens », composée de 47 membres et la liste « Fiers d’être artisans », qui en comporte 35.