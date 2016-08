Villandraut La Cordonnerie vous ouvre les bras

Sur la commune de Villandraut, depuis peu, une nouvelle maison d’hôtes a ouvert ses portes, dans une très belle bâtisse.

C’est Armelle Debrus, la propriétaire des lieux, explique le beau parcours de ce projet mûri depuis longtemps. « Mon mari et moi avons travaillé dans l’industrie, dans la fabrication de lampes électriques, pendant la plus grande partie de notre carrière. Michel est Auvergnat. C’est son travail qui l’a amené en Lorraine il y a 35 ans. J’y suis née et j’y ai vécu jusqu’à notre arrivée l’an dernier. Nous sommes une famille recomposée, forte de quatre enfants et une petite-fille. Nos deux filles ont fait leurs études à Bordeaux et nous ont permis de découvrir la ville de l’intérieur. Nous aimons beaucoup cette ville, il est facile de se l’approprier. »

La Gironde c’est chez moi aussi

Une partie de la famille paternelle d’Armelle Debrus vit en Gironde, dans le Médoc, depuis la seconde guerre mondiale. « C’est pourquoi, enfant, j’y passais toutes mes vacances. C’est pour ça aussi que mes parents s’y sont fixés il y a 30 ans. Depuis je viens au moins deux fois par an pour les voir. La Gironde c’est chez moi aussi; c’était donc une évidence pour nous de nous y installer à notre tour dès la retraite de mon mari qui est survenue l’année dernière. »

Une décision prise en trois minutes

Ce projet de chambres d’hôtes, a mûri pendant près de 10 ans. C’est par hasard que ce couple charmant s’est installé à Villandraut. Et ce fut le coup de foudre, car ils se sont décidés en trois minutes et ne le regrettent pas !

La maison d’hôte est ouverte du 1er mai au 31 octobre et hors saison et sur demande. Elle peut ouvrir aussi pour des événements sportifs ou culturels.

Outre la maison, qui est juste magique, le village a été pour eux une découverte : « Il y a tous les commerces et services dont on a besoin, les habitants sont très accueillants, nos voisins se sont montrés incroyablement serviables, l’équipe municipale est sympathique et efficace ». Armelle est bénévole à la bibliothèque, ce qui a aidé à connaître et être connue, bref l’intégration s’est faite tout naturellement et très rapidement et les Debrus se sentent aussi bien que dans le Médoc, au bout d’un an à peine !

Myriam Mekouar

Chambres d’hôtes « La Cordonnerie », 8 rue Jean Lapeyre à Villandraut. Tél. : 07.81.05.38.55.