Challenge des Comités: le Périgord-Agenais fait le job

Si le match de la coupe de la Fédération n’a pas eu lieu, le terrain de Souillac était également le théâtre d’une autre opposition entre sélections des moins de 26 ans du Périgord-Agenais et du Limousin. Celle-ci se disputait dans le cadre du Challenge des Comités séries territoriales. Ce “tour de chauffe” s’est très bien passé pour les troupes de Philippe Maradenes et Patrick Diniz. En plantant 4 essais (de Seco, Tolot 2 fois, Savy) contre un concédé, le P-A a fait le job comme on dit.

La qualification en jeu le 18 décembre

Ce succès bonifié (29-8) place la sélection dans de bonnes dispositions avant d’aborder le tour suivant (18 décembre) contre le comité Côte Basque/Landes, sur un terrain à désigner du Périgord-Agenais. Cette solide formation basco-landaise (composée d’éléments de Bardos, St-Sever, Tartas, Montfort-en-Chalosse…) entre en lice ce dimanche à Saint-Martin de Seignanx contre le… Limousin. Le principe d’une qualification est de finir premier de ce mini tournoi à trois.

Par rapport à la liste initiale des 31 présélectionnés du Périgord-Agenais communiquée en novembre, les entraîneurs avaient du se passer des services de joueurs blessés ou retenus pour des raisons familiales. Et ils avaient tranché sur certains postes, sélectionnant 12 avants et 10 joueurs des lignes arrières “polyvalents” pour la plupart.

Pour le déplacement de dimanche dernier, voici le groupe des 22 joueurs qui avait été retenu:

1e ligne: Sébastien Pejac (Le Passage), Matthieu Lagrange (Vergt), Mickaël Magnat (Ribérac), Thomas Bacal (Copo)

2e ligne: Alexandre Seco, Cyprien Plet (Lalinde), Romain Zaneze (Lavardac)

3e ligne: Florian Borie (Lalinde), Nathan Gouget, Alexandre Beauvié (Villeréal), Enzo Girhard (RC Queyran), Simon Barbiero (Lavardac),

Demis de mêlée: Antoine Rivière (Ribérac), Dylan Supply (Miramont)

Demi d’ouverture: Matthieu Bernet (RC Queyran)

Centres: Paul Verguin (Le Passage), Jean-Baptiste Savy (Ribérac), Sébastien Ricard (Mussidan)

Ailiers: Thibaut Teychenne (Vergt), Jean-Marie Capellot, Dimitri Jacquement (Ribérac)

Arrière: Hugo Tolot (Pont du Casse)

Résultats du 1er tour du Challenge des Comités séries territoriales -26 ans:

Franche Comte (bo) – Flandres 52-6

Bourgogne – Auvergne (NC)

Alpes – île de France (bd) 19-13

Lyonnais – Côte d’Azur (bd) 14-12

Limousin - Périgord Agenais (bo) 8-29

Pays Catalan – Languedoc (bo) 0-28

Poitou Charentes – Béarn (bo) 0-108

Provence (bd) – Midi Pyrénées 9-16.

2e tour (dimanche 11 décembre)

Bretagne – Bourgogne

Centre – Franche Comte

Lorraine – Alpes

Côte Basque Landes – Limousin

Côte d’Argent – Pays Catalan (à Léognan)

Armagnac Bigorre – Poitou Charentes

Drôme Ardèche – Lyonnais.