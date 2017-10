Promotion : Cestas s'installe, Saint-André confirme, Parentis s'accroche

Cestas est bien dans la place et n’a pas tremblé en recevant Le Bouscat (38-7). Les Cubzacais sont juste derrière au classement, en embuscade après un succès probant sur les bords du Bassin (13-22). Le BEC accroche une première victoire à domicile (25-23) et espère ainsi lancer sa saison alors que Parentis a disposé d’une formation de La Réole (30-15) qui ne jouait que son deuxième match officiel.

Lège/Cap-Ferret 13-22 Saint-André-de-Cubzac

“Saint-André, c’est très solide. Ce n’est un secret pour personne et ils vont jouer la première place. En tout cas, gagner comme ça face à Lège/Cap-Ferret, c’est assez significatif parce que l’équipe du Bassin n’est pas mal du tout.”

BEC 25-23 Sanguinet

“Sincèrement, je pensais que Sanguinet pouvait s’imposer à Bordeaux mais le BEC a peut-être lancé sa saison avec ce match. Je ne connais pas bien cette équipe mais il va falloir compter avec eux manifestement.”

Cestas 38-7 Le Bouscat

“Cestas, c’est sérieux, et pas seulement à la maison. En plus, c’est une équipe qui développe beaucoup de jeu, comme Le Bouscat d’ailleurs, mais Cestas est vraiment un ton au-dessus dans cette poule et ça va batailler ferme pour la première place.”

Parentis 30–15 La Réole

“On est tombé sur une équipe de La Réole très solide, devant notamment. Mais nous avons été réalistes en marquant sur tous nos temps forts quasiment. Il nous fallait cette victoire à domicile mais cela n’a pas été simple.”