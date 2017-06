Centre ville. On se gare gratis vendredi après-midi

Marman’Day deuxième. C’est chaque deuxième vendredi du mois, une opération commerciale en centre ville à mettre à l’actif des Vitrines de Marmande, l’association des commerçants et artisans (ex-ACAM). L’initiative consiste à réserver ses achats dans les commerçants participant à ce Marman’Day (reconnaissable à une affiche orange apposée sur la vitrine du magasin) et de mettre son ticket d’achat dans l’enveloppe fournie par votre commerçant(e). Il faudra aller la glisser dans l’urne réservée à cet effet place Clemenceau et croiser les doigts pour espérer être tiré au sort. trois gagnants sont désignés, remboursés de leur achats à hauteur de 200€, 100€ et 50€.

Mais aussi, en complément de cette opération, la Ville de Marmande a consenti à soutenir les commerçants en laissant les places de stationnement libres d’accès, à partir de 14h. Une raison de plus pour se rendre en ville ce deuxième vendredi du mois…