Marmande Centre social à la Gravette, ça se précise

Lors de la dernière séance du conseil municipal a été abordé la création du futur centre social. 267 Marmandais ont répondu à un questionnaire. Les réponses rejoignent ce que Martine Calzavara, adjointe chargée du secteur social, en attend : un lieu d’échange et d’animation à vocation familiale, intergénérationnelle, un site où se pratiqueraient des activités culturelles et aussi sportives, un centre de prévention et d’éducation à la santé… Mais surtout « un centre ouvert à tous les Marmandais » insiste-t-elle. Pour quoi en ces lieux ? Parce que la maison de quartier de la Gravette existe et qu’il suffirait de la réhabiliter. Mais des réticences ont été émises, elles portent évidemment sur le quartier visé qui suscite encore les craintes. « Je me demande si les habitants des autres quartiers viendront… » a soulevé Sophie Borderie pour l’opposition bien que des efforts permanents aient été réalisés sous la mandature Gérard Gouzes et son propre mandat d’ajointe au social dans les cadre de la politique de mixité sociale et du bien-vivre ensemble (Agenda 21). Daniel Benquet , le maire, rejoint cette dernière dans la réflexion : « Nous n’avons pas de réponse. Ce qu’on peut dire c’est qu’on voit aujourd’hui des échanges entre habitants de la Gravette qu’on ne voyait pas autrefois. J’ai le sentiment que les choses s’améliorent ». Sentiment partagé par Michel Céruti : « Festiquartier a été un succès. Il faut dédiaboliser ce quartier ».

Les deux premières phases d’études étant terminées, on s’achemine vers la phase prochaine de maîtrise d’ouvrage.