Trois jours de concerts, c’est ce qui attend les amateurs de l’orgue Micot-Wenner-Quoirin installé en l’église Saint-Pierre de La Réole. Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre, La Réole sort le Grand Jeu va rythmer la vie de la cité millénaire avec trois concerts et une programmation mettant en lumière à la fois les organistes locaux et nationaux. Organisés par les associations des amis de l’orgue de La Réole et Musicacité, le festival fête cette année sa seconde édition.

Un concert libre pour commencer

Pour la première soirée, les amis de l’orgue de La Réole ont fait appel à une équipe de choc, celle des organistes de La Réole. Aurélien Mathé, Anne Monférier et Catherine Torralba proposeront différentes œuvres, tout comme le titulaire de l’orgue, Uriel Valadeau. Ce concert découverte qui fera l’ouverture du festival débutera vendredi 10 novembre à 18h30, en entrée libre. Il va donner l’appétit avant la suite du menu, samedi et dimanche.

Le second rendez-vous de l’événement aura lieu samedi 11 novembre à partir de 18h. C’est Jean-Pierre Leguay, invité par Musicacité, qui sera l’attraction de la soirée. Le compositeur, organiste et improvisateur est connu pour être titulaire des Grandes Orgues de Notre-Dame de Paris. Et l’artiste français, né aveugle, a su apprendre l’un des instruments les plus difficiles qui existes. Il a d’ailleurs été nommé chevalier de la Légion d’honneur le 1er janvier 2013.

Une clôture en fanfare

Le concert de clôture de ce second acte de La Réole sort le Grand Jeu se fera aux côtés des Trompettes de Versailles. Depuis plus de 30 ans, le trio a réalisé plus de 2.000 représentations en France et à l’étranger et ce malgré un arrêt en 2008. Sous l’impulsion de son organiste, Georges Bessonnet, le groupe a su renaître, sans ses deux anciens trompettistes. Ce sont Stéphane Vaillant et Nicolas Pardo, trompettistes de la Garde Républicaine, qui ont pris le relais. Ce dimanche 12 novembre, à 16h, les Trompettes de Versailles vont revenir sur les plus grands classiques de la musique, de la cour du Roi Soleil jusqu’à aujourd’hui. À noter que le trio sera accompagné de timbales.

Le Récap’