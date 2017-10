Cave du Marmandais: confiante après une récolte prometteuse

Il n’y aura peut-être pas le volume mais il y aura la qualité. C’est ce qui ressort de cette récolte 2017 après des vendanges qui se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Serge Laffargue, le président de la Cave du Marmandais et Bertrand Chérel, le directeur, l’ont rappelé aux viticulteurs venus nombreux pour le repas des vendanges qui a eu lieu vendredi à Beaupuy. Leur présence soutenue atteste du bon fonctionnement d’une coopérative en plein redressement après des années de doute. Aujourd’hui on replante quand cinq ans auparavant on arrachait les vignes.

Les vendanges ont débuté le 28 août, «le lendemain d’un épisode de grêle» notera Bertrand Chérel, et après le gel d’avril. Elles se terminent après cinq semaines de ramassage par le rouge qui sera de belle qualité. Le rosé et le blanc présentent des notes aromatiques et fraîches qui sauront défendre l’appellation dans la course à la consommation. La Cave c’est 868 hectares en productions dont 113 en abouriou, le cépage clé des Côtes du Marmandais. Au final, les volumes sont à la baisse (-18%) mais compensés par l’arrivée des vins de Monflanquin.

L’avenir de la Cave du Marmandais est à l’optimisme, en témoigne l’investissement consenti dans une nouvelle chaîne d’embouteillage, pour 1M€.

Michel Pradeau