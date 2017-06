Cave de Beaupuy: «Vin et Burger», pourquoi ne pas l'instituer ?

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Du vin, des hamburgers avec «Le Coin du Burger», de la musique avec le Duo Carav’Elles et un bel espace de détente offert sur le parking de la Cave de Beaupuy et à proximité des vignes. La mayonnaise a pris si bien que cette première initiative pourrait en appeler d’autres dans le courant de l’été. Un rendez-vous en semaine des plus conviviaux qui entre totalement dans l’objectif que s’impose la cave coopérative par une manifestation ouverte à tout le monde: insister sur l’image festive de l’appellation.