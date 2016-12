La cave de Sauveterre-Blasimon a organisé l’inauguration du nouvel atelier d’élaboration qui correspond à une série de travaux étalés sur presque un an (de vendange à vendange) visant à créer un atelier de préfermentation avec 25 nouvelles cuves.

Une extension de 2.200m²

Ces travaux vont augmenter la capacité de stockage de 23.000 hectos. Cette extension de la cave de 2.200m² sur 18 mètres de hauteur a pour but de regrouper en un seul lieu toutes les étapes précédant la fermentation, simplification et circuit plus court pour préserver l’intégrité du raisin. La qualité de pressage sera également améliorée par la mise en place de trois nouveaux pressoirs pneumatiques.

Si la qualité des jus est importante pour l’élaboration du produit final, la cave de Sauveterre se préoccupe aussi de l’environnement en limitant ses rejets et sa consommation d’eau. À cette démarche eco-responsable s’ajoute aussi la volonté d’améliorer les conditions de travail, grâce à l’isolation phonique et thermique des bâtiments et la mise en sécurité des personnels grâce à l’automatisation des procédés de nettoyage et de pilotage.

Le Sauvignon blanc : une réussite

Terminé juste avant les vendanges, ce nouveau chai a contribué au stockage des 198.000 hectolitres de la dernière vendange. 2016 est d’ailleurs une année qui s’annonce comme exceptionnelle, comme l’a prouvé la dégustation du premier vin 2016, le Sauvignon blanc.

Pour l’inauguration de ce nouveau chai, les officiels et les adhérents de la coopérative ont pu apprécier la qualité de ce pur Sauvignon, produit phare de la cave coopérative. Après la coupure de rubans de l’inauguration et la visite technique -où étaient présents la députée Martine Faure, le sénateur Gérard Cesar, le maire Yves d’Amécourt ainsi que d’autres élus départementaux et régionaux, tout le monde s’est retrouvé dans un chai à barrique aménagé pour profiter en musique des vins de la cave et d’un buffet conséquent.

Cet investissement sur l’avenir, conséquent, représente sept millions d’euros pour la production et pour les normes du futur.

Patrick Marichal