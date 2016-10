Bazas Des travaux qui en appellent d'autres

La troisième tranche de travaux de rénovation de la cathédrale est terminée. En présence des représentants des entreprises et de Philippe Leblanc, architecte du patrimoine, Michel Bristot, représentant la DRAC Aquitaine, le maire Bernard Bosset, Jean-Luc Gleyze et Isabelle Dexpert pour le département, Gisèle Lamarque, conseillère régionale et les Amis de la Cathédrale ont pu découvrir les baies hautes, maçonnerie et vitraux, rénovées sur le bas-côté nord.

Rester le plus proche possible du bâti que l’on trouve

La restauration du bâti ancien est toujours un défi comme le souligne Philippe Leblanc. Chaque intervention sur une partie d’un bâtiment soulève de nouvelles questions et les solutions trouvées doivent

« atténuer les différences entre parties restaurées et parties anciennes ». Le badigeon de chaux qui protège les maçonneries donne une homogénéité à l’ensemble.

La restauration de la maçonnerie en général et celle du réseau des baies ont été moins importantes sur ce bas-côté moins exposé aux intempéries que sur celui du sud. Ce qui est valable pour la pierre ne l’est pas pour les vitraux et Bernard Fournier, le maître-verrier a eu un travail important, remplacement des plombs et reprise des peintures, en particulier les carnations des personnages et les costumes (drapés) lessivés depuis plus de 100 ans par les eaux de condensation. En l’absence de soleil, les vitraux ne sèchent pas. Pour protéger les maçonneries et permettre l’écoulement de ces eaux, des bavettes en plomb ont été installées. Des raquettes de protection ont été posées pour protéger les vitraux, travail le plus délicat, leur dessin suivant celui des vitraux quasiment tous différents. Dans un premier temps, elles n’étaient pas prévues.

Et la suite ?

Une quatrième tranche de travaux, bas-côtés, toitures, maçonnerie et arcs-boutants, mise hors d’eau de la tour épiscopale est en phase d’étude. Mais la cathédrale demande une attention permanente. La visite a permis de remarquer qu’un pinacle était fragilisé et nécessitait une intervention urgente, des vitraux sont à remplacer sur la rosace du portail. Il restera au terme de cette campagne, une décision majeure à prendre : celle de la rénovation de la façade occidentale dont les enjeux architecturaux et le coût financier laissent pour le moment tout le monde circonspect.

Sophie Marquette