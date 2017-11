Jusqu’à ce soir 18h, Séverine accueille les prétendants pour devenir figurants dans le prochain film de Stéphane Brizé, “Une autre monde” avec Vincent Lindon.

Durant trois jours, la semaine prochaine, le tournage se passera dans une usine du coin. Aussi des figurants sont recherchés, environ 150 pour pouvoir jongler avec les disponibilités de chacun.

Par SMS

La production recherche principalement des hommes de 25 à 55 ans. Le casting a lieu dans le hall du centre culturel de Tonneins.

Pour les plus timide, il est possible de postuler par SMS, en envoyant à Séverine une photo, son nom et son âge au 06.23.43.53.53.