Les Cadets de Gascogne ont repris leur saison par un match amical samedi soir en déplacement à Bazas, club de Fédérale III. Les deux équipes casteljalousaines s’y sont imposées assez facilement: l’équipe II par 5 essais à 2, après que quelques trente joueurs aient participé à cette rencontre; l’équipe I a eu plus de mal à s’imposer, sur le score de 26 à 14 (4 essais à 2). Est-ce l’effet du nouvel entraîneur Nicolas Mateos ? C’est par trois mauls portés que les avants ont enfoncé le pack bazadais et Sébastien Delage, positionné à l’arrière, a clôturé le score. Quelques bons enseignements sont à retirer de cette confrontation : notamment le talonneur Romain Clocher qui sera un sérieux candidat à ce poste, ainsi qu’à l’ouverture, Hamish Bentley ayant donné des signes de sécurité. A confirmer. Le treiziste Benjamin Vergniol a affiché une belle présence défensive. Seule ombre au tableau, la sérieuse blessure de Walter Moser, blessé au coude, dont on craint une absence de plusieurs semaines.

Le week-end prochain, l’équipe II recevra Sainte-Bazeille vendredi soir à Lirac, alors que l’équipe I se déplacera dimanche à Fleurance pour préparer l’ouverture du championnat contre Puilboreau (17 septembre).

A titre indicatif, l’équipe fanion de l’USC se présentait de la façon suivante : Doré, Benazzi, Maucouvert – Baudas, Mombrun – David (cap), Prévitali, Moser – (m) De la Bardonnie, (o) Bentley – Cestaro, Vergniol, Lafon, Neré, Douzon. Puis sont entrés en cours de match : Clocher, Clavé, Jabel, Zago, Brun, Conilh, Tremouille, Gires, Joubert, Ziani, Delage.